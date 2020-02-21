Симферополь, , 17:27 — REGNUM Чтобы крымские предприниматели руководствовались российским законодательством, прокуроры должны разъяснить им нормы законов. Об этом 21 февраля заявил журналистам генеральный прокурор России Игорь Краснов после встречи с предпринимателями в Симферополе.

«Задача органов прокуратуры здесь состоит в том, чтобы не только обеспечить соблюдение законных прав и интересов предпринимателей, но и разъяснить им положения норм закона, которые у нас действуют», — отметил Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор России заявил, что предприниматели, которые работают в Крыму, остро нуждаются в поддержке, поскольку после воссоединения с Россией на полуострове был дан старт большому экономическому развитию.

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