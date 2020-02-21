Бриджтаун, , 07:25 — REGNUM Страны Карибского сообщества (КАРИКОМ) выступили с осуждением экономической блокады США в отношении Кубы. Об этом пишет кубинская газета Granma.

Во время встречи Барбадосе главы правительств государств — участников объединения выступили с совместным заявлением, назвав антикубинские меры США «неоправданным применением экстерриториальных законов и мер, противоречащих международному праву».

Напомним, торгово-экономический союз стран Центральной и северо-восточной Южной Америки основан в 1973 году. Сегодня его участниками с различным статусом являются Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, ряд других стран.

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