Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Банковский сектор Китая может столкнуться с ростом числа необеспеченных кредитов из-за эпидемии коронавируса, 20 февраля сообщает рейтинговое агентство S&P.

По оценке S&P, в случае, если эпидемия не завершится к апрелю, в 2020 году банки Китая будут иметь до 7,7 трлн юаней ($1,10 трлн) неработающих кредитов.

Эпидемия уханьского коронавируса на данный момент унесла жизни 2130 человек и уже стоила китайской экономике сотни миллиардов долларов.

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