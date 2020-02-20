Москва, , 19:41 — REGNUM Банка России зафиксировал отток вкладов населения из российских банков в январе 2020 года. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба регулятора.

«После повышенного притока вкладов в декабре, в том числе из-за начислений пенсий сразу за два месяца, в январе произошёл отток вкладов физических лиц на 1,5%», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что подобная динамика является характерной для начала года и связывается с традиционным увеличением расходов граждан в период новогодних праздников.

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