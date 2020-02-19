Москва, , 17:04 — REGNUM Поправки к федеральному бюджету 2020−2022 года, внесенные правительством в Госдуму, направлены в том числе на дополнительную поддержку наиболее нуждающихся регионов. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент 19 февраля.

«Этим законопроектом предусмотрено оказание финансовой помощи субъектам РФ с низким уровнем социально-экономического развития… Для них решением правительства были зарезервированы бюджетные ассигнования на 2020−2022 годы в объеме 10 млрд рублей ежегодно», — заявил Жуков.

Речь идет о десяти регионах с наименьшей бюджетной обеспеченностью, которым правительство и Госдуму намерена оказывать дополнительную поддержку. Это, в частности, Псковская и Курганская области, Алтайский край, а также Республики Алтай, Тува, Адыгея, Карелия, Марий Эл, Чувашия и Калмыкия.