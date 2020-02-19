Москва, , 13:30 — REGNUM Депутаты Госдумы в приоритетном порядке обсудят и рассмотрят поправки в федеральный бюджет 2020 года, которые направлены на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Володин уже направил поступившие в Госдуму поправки от правительства в профильный комитет по бюджету и налогам.

«Поправки в бюджет поступили в Госдуму и направлены в профильный комитет. Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента РФ», — заявил Володин.

Он напомнил, что в течение 2020−2022 годов из госказны необходимо дополнительно выделить порядка 2 трлн рублей. В частности, они уйдут на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, а также на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.

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