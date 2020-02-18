Москва, , 16:38 — REGNUM Решение Гаагского суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа насквозь политизированное и не имеет ничего общего с реальным правосудием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это очередная антироссийская пилюля», — уверен парламентарий.

Вердикт противоречит позиции ЕСПЧ и в целом вызывает большие сомнения в части правовых оснований, говорит он.

«В первую очередь, Международным арбитражем и апелляционными инстанциями абсолютно был проигнорирован факт неправомерного использования бывшими акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован РФ и применялся лишь временно в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству. Арбитражная оговорка, содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала», — указал Слуцкий.

Именно такие решения международных организаций заставляют задумываться об установлении приоритета Основного закона России и необходимости внесения поправок в 79-ю статью Конституции РФ, заключил Слуцкий.