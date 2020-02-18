Москва, , 14:00 — REGNUM Белоруссия не подписала Протокол об автоматическом обмене информацией для целей налогового администрирования внутри СНГ, поэтому РФ не будет вводить обмен такими данными с республикой. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

«Действительно, Республика Беларусь отказалась его подписывать на данном этапе и соответственно, в отношении доходов и имущества российских граждан на территории республики Белоруссия обмен информацией осуществляться не будет до того момента, пока коллеги из Белоруссии не присоединятся к протоколу», — заявил Сазанов.

При этом документ не запрещает странам СНГ присоединиться к нему позже.

«Возможность присоединения к Протоколу открыта», — отметил Сазанов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума ратифицировала Протокол об автоматическом обмене информацией между странами СНГ.

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