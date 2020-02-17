Подгорица, , 21:39 — REGNUM В Черногории назвали основные риски, которые могут помешать ей вступить в Евросоюз. Напомним, по оптимистичным прогнозам, власти рассчитывают на присоединение к ЕС к 2025 году.

Издание Vijesti со ссылкой на документацию минфина Черногории, которая сопровождает очередную эмиссию еврооблигаций, публикует пессимистичные соображения на этот счет.

Проблемы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью могут задержать или даже прервать процесс вступления в ЕС, согласно анализу рисков, подготовленному для покупателей черногорских еврооблигаций.

В конце сентября 2019-го Черногория выпустила облигации на сумму 500 миллионов евро на международном рынке с процентной ставкой 2,55 процента. В проспекте эмиссии облигаций под управлением банков Banca IMI s.p.a. (входит в Intesa Sanpaolo Group), Citigroup, Erste group и Societe Generale описываются ключевые риски, на которые следует обратить внимание инвесторам.

До конца неизвестно, какая организация готовила это исследование для минфина, однако отмечается, лондонская компания Linklaters была юридическим консультантом в последнем выпуске еврооблигаций.

«Черногория не может вступить в ЕС в ближайшем или среднесрочном периоде, или она может вообще не стать его членом, что это может нанести ущерб её экономике и способности погасить основную сумму и проценты по своим облигациям», — говорится в сопроводительном докладе.

Напомним, что на переговорах с ЕС Черногория до сих пор открыла 32 из 33 глав и закрыла только три.

«Хотя невозможно гарантировать вступление в ЕС или предсказать точную дату вступления, правительство считает, что достигнут прогресс в отношении открытия переговорных глав», — говорится в исследовании.

С точки зрения политического критерия наблюдаемый период с 2019 года был отмечен низким доверием к избирательной системе, «которая должна быть пересмотрена всесторонним и всеобъемлющим образом».

В исследовании отмечается, что инвестирование в черногорские облигации сопряжено с высокой степенью риска.

«Инвестиции в ценные бумаги на развивающихся рынках, таких как Черногория, подвержены большему риску, чем страны с более развитой рыночной экономикой и более зрелой политико-правовой системой».

Также отмечается, что Черногории, возможно, не удастся осуществить запланированные экономические, финансовые и другие реформы, и экономика остается уязвимой для внешних потрясений.

«Политическая напряженность может повлиять на реализацию экономических реформ в Черногории», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что высокая доля иностранной собственности в черногорской банковской системе делает её уязвимой, а уровень безработицы остается высоким.

Также указывается, что еще одним из рисков является высокий государственный долг.

И, наконец, авторы доклада отмечают, что ряд министерств и ведомств, включая статистическую службу Монстат, реже других стран публикуют статистику, а надежность и точность данных вызывает вопросы.