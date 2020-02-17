Ашхабад, , 21:15 — REGNUM Власти Туркмении обязали школьных преподавателей пользоваться ручками и блокнотами только зеленого цвета с орнаментом туркменского ковра, передает «Азатлык».

Учителя жалуются на то, что зеленые ручки в Туркмении стоят дороже ручек других расцветок, поскольку их завозят из России, Китая и Турции.

Средняя цена ручки зеленого цвета составляет 45 манатов (817 рублей), а стоимость зеленого блокнота — 50 манатов (908 рублей).

Ранее мужчин-педагогов в школах и вузах обязали носить одинаковые национальные тюбетейки, женщин-преподавателей — длинные национальные платья красного цвета.

Школьников и студентов также заставляют носить одинаковые тюбетейки, а студенток и школьниц — одинаковые платья, ткани на которые продаются непосредственно в учебных заведениях.