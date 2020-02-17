Душанбе, , 21:02 — REGNUM Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают Таджикистан о том, что в среднесрочной перспективе дефицит госбюджета страны останется на высоком уровне.

Такой прогноз аналитики связывают со строительством Рогунской ГЭС, поскольку столь масштабное строительство повлечёт за собой рост госдолга. В 2019 году стабильность госдолга удалось сохранить исключительно за счёт проданных ранее евробондов. Об этом говорится в заявлении Исполнительного совета МВФ.

«Дефицит бюджета останется высоким в среднесрочной перспективе в связи с реализацией крупного проекта по строительству Рогунской ГЭС, что приведет к неустойчивому росту задолженности», — сказано в документе.

Выход из ситуации специалисты видят во внедрении комплексной стратегии управления долгом при технической поддержке МВФ для управления рисками крупных инфраструктурных проектов и государственных предприятий.

Напомним, что ранее министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода заявил, что достроить Рогунскую ГЭС на собственные средства страна не в состоянии. Потому Душанбе ведёт переговоры с международными финансовыми институтами для привлечения кредитов на продолжение строительства Рогуна.

К слову, на начало 2020 года внешний долг страны уже составил 35,8% ВВП — 2 млрд 888,4 млн долларов.