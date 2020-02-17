Симферополь, 17 февраля 2020, 17:56 — REGNUM В Крыму будут ремонтировать дороги опережающими темпами. Об этом 17 февраля ИА REGNUM сообщили в Минтрансе РФ.
По его словам, в настоящее время идет активная работа с властями Крыма по выполнению поручений президента России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВД РФ заявили, что дорога на Крымском мосту и подходах к нему является самой безопасной в России.
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