Симферополь, , 17:56 — REGNUM В Крыму будут ремонтировать дороги опережающими темпами. Об этом 17 февраля ИА REGNUM сообщили в Минтрансе РФ.

«Когда мы обсуждали в начале года эти задачи, речь шла об опережающих темпах ремонта дорог в Крыму. В Крыму мы имеем возможность выбирать те дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Дополнительные объёмы бюджетного финансирования — это возможность сделать эту работу быстрее. Поэтому будем активно работать. Крым должен стать примером для всей России», — заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, в настоящее время идет активная работа с властями Крыма по выполнению поручений президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВД РФ заявили, что дорога на Крымском мосту и подходах к нему является самой безопасной в России.

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