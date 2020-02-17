Дублин, , 04:20 — REGNUM Китай стал пятым по величине торговым партнеров Ирландии как по импорту, так и по экспорту, сообщили 16 февраля в Центральном статистическом управлении Ирландии (CSO).

В 2019 году общий объем торговли между двумя странами достиг 14,18 млрд евро (около $15,3 млрд), что на 30% выше, чем в 2019 году, сообщили в CSO. Ирландия экспортировала товаров в Китай на 8,93 млрд евро в 2019 году, что на 63,19% выше, чем годом ранее. Таким образом Китай стал пятым по величине экспортным рынком Ирландии впервые в ее истории. В 2018 году Китай был лишь на седьмом месте.

Общий импорт из Китая в Ирландию за прошедший год достиг 5,25 млрд евро, что на 3,3% ниже 5,43 млрд евро в 2018 году. Несмотря на падение, Китай по-прежнему остался на пятом месте в списке крупнейших источников импорта страны в 2019 году.