Великий Новгород, , 00:07 — REGNUM Москва подарит Великому Новгороду благоустройство въезда в город со стороны столицы и части Большой Московской улицы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

По его словам, от вала окольного города до реки Волхов по улице Фёдоровский Ручей и до Ильиной улицы власти Великого Новгорода «постараются сделать полное благоустройство».

«Поменяем фонари уличного освещения, остановочные комплексы, выполним озеленение, обновим входную группу в пешеходный подземный переход», — сообщил Бусурин.

За счёт средств этой субсидии город также намерен обновить фасады многоквартирных жилых домов на этом участке, заменить скамейки и урны, а по программе ремонта дорог также отремонтировать проезжую часть и тротуары.

Бусурин заявил, что эта часть города может преобразиться уже к концу 2020 года.

Напомним, что впервые о таком подарке от правительства Москвы к 1160-летию Великого Новгорода (юбилей город отмечал в 2019 году) заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая с ежегодным посланием о перспективах социально-экономического развития региона. В конце 2019 года Великий Новгород также получил в подарок от Москвы 28 новых пассажирских автобусов марки ЛиАЗ.

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