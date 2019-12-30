Великий Новгород, , 23:24 — REGNUM В Великом Новгороде на городские маршруты выйдут 28 новых пассажирских автобусов марки ЛиАЗ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, все машины — 2019 года выпуска, работают на газомоторном топливе.

Стоимость каждого автобуса — 7,9 млн рублей. Средства на их приобретение были выделены из областного бюджета.

«Новые автобусы на газу, они экологически чистые, оборудованы пандусами для инвалидов и видеокамерами. Как говорят коллеги — такого обновления подвижного состава не было с 1980-х годов, и вопрос назрел давно», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Каждый из новых автобусов вмещает 111 пассажиров. В салоне 30 сидячих мест и одно место для инвалида-колясочника, для удобства посадки оборудован пандус. Автобусы снабжены системой автоинформирования со встроенным GPS, устройством спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС, системой видеонаблюдения, а также тахографами. Экологический класс транспорта — евро 5.

Всего в 2019 году регион приобрёл 45 новых автобусов. Средний возраст подвижного состава в областном центре составляет теперь шесть лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великий Новгород в 2016 году пережил автобусный кризис, после которого на городские маршруты выезжали даже раритетные «Икарусы». Списанные автобусы Великому Новгороде дарило правительство Москвы, и столичный подарок оказался гораздо лучше, чем тот транспорт, который ездил по городским улицам.

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