Ярославль, , 18:27 — REGNUM Департамент ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области уверен в позитивном результате прихода в Ростовский район концессионера в сфере теплоснабжения. Эта информация содержится в ответе департамента на публикацию ИА REGNUM «В Ярославской области может появиться коммунальная черная дыра».

Департамент ЖКХ Ярославской области

В ней, в частности, шла речь о том, что организация-концессионер связана с фирмами, доведшими два района в соседней Владимирской области до коммунального коллапса. Департамент называет эту информацию «неполной и недостоверной». Приводим ответ ярославских чиновников полностью полностью, предлагая читателям самим оценить весомость аргументов:

1. ООО «Комплекс развития территорий» (ООО «КРТ») и ООО «Агентство территориального развития» (ООО «АТР») были учреждены в 2004 и в 2005 году, и, по словам учредителей, данные организации не имеют никакого отношения к организациям во Владимирской области.

Юридические адреса ООО «АТР» и ООО «КРТ» проходят перерегистрацию в Ярославскую область, в связи с законодательством процесс занимает 2−3 месяца.

2. Благодаря совместной работе департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов и администрации Ростовского района перед началом отопительного сезона был сделан большой шаг в части решения проблем, которые копились в районе годами.

Выкупив котельную промплощадки у ПАО «РОМЗ», ООО «АТР» приступило к работе перед отопительным периодом, тем самым завершив многочисленные разногласия между теплоснабжающей и теплосетевой организациями. На сегодня прекращены перерывы в подаче тепловой энергии населению, обеспечены погашение задолженности по заработной плате сотрудникам котельной, которая образовалась у ООО «Котельная промплощадки» (дочернего общества ПАО «РОМЗ»), выплата текущей заработной платы сотрудникам ООО «АТР» происходит в срок.

Для обеспечения платежеспособности за природный газ ООО «АТР» подписано соглашение о расщеплении поступающих денежных средств с ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», которое исполняется с 1 ноября 2019 года. Долг в 10 млн рублей является текущим и связан с задержкой субсидии из областного бюджета.

3. Объекты теплоснабжения Ростовского муниципального района находятся в крайне изношенном состоянии. Теплоснабжающие организации не имеют возможности на их модернизацию. Привлечение концессионера является важным шагом для развития территории. Это позволит предоставлять качественные коммунальные услуги населению, повысит надёжность и эффективность системы в целом. Проект был поддержан на региональном и федеральном уровне. Финансирование бюджетных денежных средств Ярославской области он не предусматривает.

Частная концессионная инициатива прошла все процедуры строго в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В частности, Законом 115-фз предусмотрено предоставление концессионером справок об отсутствии задолженности по налоговым обязательствам и иных обременений. Эти документы ООО «КРТ» были представлены.

Концессионеру одобрено получение кредита в крупном государственном банке, где предварительно оценена его платежеспособность и имеются данные о положительной кредитной истории организации.

В качестве обеспечения своих обязательств по инвестированию концессионер предоставляет банковскую гарантию. Уставной капитал организации в 10 000 рублей не является фактором ее неплатежеспособности.

Концессионер готов взять на себя путем перевода задолженности за природный газ предыдущих теплоснабжающих организаций Ростовского муниципального района. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» согласовывает с ООО «КРТ» график реструктуризации.

Кроме того, у организации есть опыт успешного сотрудничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ в других регионах. Туда уже направлена заявка на получение федеральных средств и для Ярославской области, и предварительное одобрение уже получено.

Более того, ООО «КРТ» в рамках работы с органами местного самоуправления прорабатывает за свой счет вопрос подключения ФОК в г. Ростове к тепловому источнику», — сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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