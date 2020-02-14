Ярославль, , 15:19 — REGNUM Власти Ростовского района Ярославской области приняли решение о передаче в концессию котельных и тепловых сетей района московскому ООО «Комплекс развития территорий». Такое решение приняла районная дума 28 ноября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трубы

В концессию передается имущество общей стоимостью 75,3 млн рублей. Это котельная «Рольма», а также внутриквартальные тепловые сети от «Котельной промплощадки». Также в концессию сдаются тепловые сети от котельной РК-7 Семибратово и блочно-модульная газовая котельная села Татищев-Погост.

Период концессии составляет 20 лет, объем инвестиций должен составить 200 млн рублей, в том числе 100 млн из «Фонда содействия реформированию ЖКХ». Также концессионер приобрел в собственность котельную промплощадки — бывшую котельную завода РОМЗ.

Казалось бы, жить да радоваться. С теплоснабжением в Ростове Великом и районе дела обстоят не очень хорошо. «Ярославская генерирующая компания», которая раньше занималась этими вопросами, обанкротилась. Состояние самих котельных и особенно сетей далеки от идеала.

Между тем соглашение именно с этой компанией должно было, как минимум, насторожить районные власти. Миллионные инвестиции району обещает фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированная в 17-этажном панельном доме в Москве, не имеющая своего сайта и контактных телефонов. Основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимости. Согласно открытым источникам, фирма не вела деятельности с 2013 года, в 2018 году в ней числился один человек.

Учредителем компании выступает Назарян Давид Вардгесович. Он является учредителем еще нескольких компаний, одна из которых — ООО «Марсово поле» также занимается концессией в сфере теплоснабжения в городе Черняховске Калининградской области. А вот в соседней Владимирской области концессионными соглашениями занимались фирмы, принадлежащие Назаряну Рафаэлю Вардгесовичу — судя по всему, брату Давида Вардгесовича. И эти компании получили там широкую известность.

Так Рафаэль Назарян является учредителем компаний «Вязники энергия» и «Технологии комфорта». «Вязники энергия» взяли в концессию котельные и тепловые сети Вязниковского района Владимирской области в 2015 году. Однако лучшей жизни вязниковцы не дождались. Компания собирала деньги жителей за отопление и горячую воду, но не платила за газ и не выполняла ремонт сетей в должном объеме. Долги за газ, по данным местных СМИ, составили более 260 млн рублей. Из-за многочисленных проблем администрация Вязниковского района обратилась в арбитражный суд с требованием о расторжении договора концессии. Договор был расторгнут, компания обанкротилась, в отношении руководителя возбуждалось уголовное дело.

Отопительный сезон 2019−2020 годов в Вязниках оказался под угрозой срыва. Властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Решать проблему пришлось лично губернатору Владимиру Сипягину. Владимирские энергетики так комментировали итоги работы компании:

«Хозяйство в удручающем состоянии, экономика полностью разрушена. Потери в теплосетях выше 50 процентов. Беда уже близко, — сообщил тогда владимирским СМИ гендиректор ООО «Владимиртеплогаз» Александр Королев.

Еще одна компания, учрежденная Рафаэлем Назаряном — «Технологии комфорта» — работала в городе Кольчугино Владимирской области. Она тоже банкрот, долг за газ составляет, по данным местных СМИ, более 170 млн рублей. Компания не платила налоги, заработную плату своим сотрудникам и арендные платежи в местный бюджет. Общая сумма исполнительных производств составила на конец прошлого года 257 миллионов рублей. Во многом из-за деятельности этих двух компаний власти Владимирской области провалили договоренности с Газпромом о возврате долгов.

Конечно, юридически брат за брата не отвечает. Между тем, согласно открытым данным, «Марсово поле» Рафаэля Назаряна заключала контракты с обоими компаниями-банкротами Давида Назаряна — «Технологии комфорта» и «Вязники энергия». Не исключено, что и Рафаэль, и Давид Назаряны являются лишь номинальными учредителями компаний. Так одному из них на момент начала работы во Владимирской области было около 20 лет, а другому на момент заключения концессии в Калининграде — около 30.

Очевидно, что приход концессионера в Ярославскую область происходил не без лоббистских усилий кого-то из влиятельных чиновников. Так директором ООО «Комплекс развития территорий» стал Михаил Кулаков, ранее возглавлявший госпредприятие «Южный водоканал» и муниципальное предприятие Ростова «Родной город».

Компетентные эксперты ИА REGNUM в сфере ЖКХ предполагают, что в Ярославской области может быть реализована та же схема, что и во Владимирской: вывода денег из теплоснабжающей организации, накопление долгов перед поставщиками ресурсов и банкротство. В этом случае Ростов может повторить печальный опыт Переславля-Залесского, где отопительный кризис длится несколько лет.

Интересно, что эксплуатирует котельную промплощадки Ростова не концессионер, а другая фирма Давида Назаряна — «Агентство территориального развития». Ее уставной капитал составляет также 10 тысяч рублей. В сентябре районная администрация присвоила ей статус единой теплоснабжающей организации, а уже в январе просроченная задолженность за газ, по данным сайта «Газпрома», составила более 10 млн рублей. Пуск тепла осенью 2019 года сопровождался скандалом, решать проблему замерзающего города в Ростов приезжал председатель облдумы Алексей Константинов.

Согласно информационной справке к решению Ростовской районной думы, концессионное соглашение, одобренное местными властями, направлено на подпись к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, документ пока не подписан.

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