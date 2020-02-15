Рига, , 16:11 — REGNUM По данным Министерства сообщений Латвии объём грузов на железной дороге в январе рухнул на 52,2%, до 2,012 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020, пишет портал nra.lv.

Объём международных перевозок, уточним речь именно о российских грузах, упал ещё больше, на 54%, до 1,896 млн тонн. Рост внутренних перевозок на 33% до 115 800 тонн, из-за незначительного удельного веса, не смог поправить ситуацию.

Транзит железнодорожных грузов через порты Латвии упал на 57,5%, до 1407 тонн, обычный транзит через территорию ЛР снизился на 64%, до 203 800 тонн.

Нужно сказать, что снижение объемов железнодорожных перевозок продолжалось весь 2019 год. По сравнению с 2018 объёмы упали на 15,8%, до 41,492 млн тонн. Этой осенью, как сообщало ИА REGNUM, государственное акционерное общество Латвийская железная дорога приняла решение о сокращение 24% всего работающего на предприятие персонала, речь идёт о 1500 человек.