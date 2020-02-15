Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Соединенные Штаты увеличивают пошлины на импорт самолетов из Евросоюза с 10% до 15%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Сообщается, что повышенные пошлины на импорт самолетов вступят в силу 18 марта. При этом в европейской авиастроительной корпорации Airbus заявили, что это решение Вашингтона навредит самим Соединенным Штатам.

«Решение торгового представителя игнорирует просьбы авиакомпаний США, подчеркивая тот факт, что они и их пассажиры будут вынуждены платить за эти пошлины», — заявили в Airbus.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Соединенные Штаты не исключили повышения пошлин на импорт европейских товаров. В Вашингтоне отметили, что к этому США подталкивает решение ВТО, подтвердившее нарушение Евросоюзом правил субсидирования корпорации Airbus.

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