Ашхабад, , 19:48 — REGNUM В регионах Туркмении в рамках Национальной сельской программы запланировано строительство 201 школы, 163 детских садов, 20 домов здоровья (поликлиник) и 16 домов культуры, передает «Arzuw news».

На эти цели одной только Дашогузской области будут выделены государственные инвестиции в размере 2 млрд 907,3 млн манатов (более 52 млрд 906 млн рублей).

Отмечается, что в этом регионе уже в ближайшее время начнется строительство девяти новых общеобразовательных школ, пяти детских садов, дома культуры и поликлиники.