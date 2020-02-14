Вентспилс, Латвия, , 16:30 — REGNUM Принятые самоуправлением Вентспилса правила «Об организации азартных игр» говорят, что на территории города запрещено открытие игровых залов, казино, бинго, тотализаторов, а также организаций, занимающихся приёмом ставок. Что касается уже открытых и действующих 11 игровых залов, их владельцы получили предупреждение, что Дума намерена отозвать выданные им разрешения. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, с 1 января 2021 года в Вентспилсе вводится новый порядок распределения доходов, получаемых от организаторов азартных игр. Если раньше 25% доходов шло в доход самоуправления, а 75% забирал госбюджет, то согласно новой пропорции, государственной казне будет причитаться 95% доходов.

Следующим городом в Латвии, который серьёзно ограничит деятельность азартных игр может стать Даугавпилс.