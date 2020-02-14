Рига, , 16:16 — REGNUM Цены на свинину в Латвии в течение 2019 года выросли на 61,3% и достигли отметки в 210,2 евро за 100 кг. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства Латвии.

Похоже, отмечают журналисты, это самый быстрый рост цены на свинину в Евросоюзе. Даже с ноября по декабрь прошлого года свинина в Латвии подорожала на 12,8%. Для сравнения в Литве 100 кг свиного мяса стоят 197,7 евро, а в Эстонии 176,3 евро.

Среднеевропейская цена за 100 кг свинины установилась на уровне 195,2 за 100 кг. Цены на свинину в Германии и Дании ниже латвийских — 204,7 и 194,8 евро соответственно. В среднем, в Европе, цены на этот продукт выросли за год на 43,9%.

Экспорт свинины из ЕС вырос в течение 2019 г. на 20%, благодаря растущему спросу в Китае. Предполагается, что в 2020 году сохранятся прежние темпы роста.