Киев, , 15:18 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует снижение цен на газ и теплоэнергию, которые населению поставляют в феврале.

Экономист Александр Гончаров отмечает, что в этом вопросе не всё еще однозначно с планами регулятора. Эксперт напомнил, что правительство Гончарука приняло постановление, которое дает право делать скидки в платежках предприятий теплоэнерго, и некоторые этим правом воспользовались, некоторые — нет.

«При этом в комиссии призвали не обвинять тех, кто еще не воспользовался этим правом, ведь тарифы пока еще не пришли к экономически обоснованному уровню… Мягко говоря, очень странная ситуация: ранее — чем занимались? Напрашивается вопрос к Алексею Гончаруку — почему регулируемые тарифы ЖКХ и на коммунальные услуги в несколько раз выше роста индекса потребительских цен? Вот уж поистине: отчего больной умер? От лечения!» — заявил эксперт.

Резюмируя, специалист заявил, что на словах украинские чиновники взялись регулировать цены естественных монополий — «а на самом деле мы видим неудержимый рост на их услуги и товары». Он считает, что Гончарук работает в поте лица «на очередной скандал, а не на результат», а президент Зеленский пока не разобрался, к чему идет дело.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Гончарук признал, что по «разным причинам» за январь жители Украины заплатят за услуги ЖКХ больше, чем обещало правительство. Он отметил, что главная причина дорогих тарифов — высокая стоимость газа. Вместе с тем премьер пообещал, что украинцы существенно меньше заплатят за февраль. Впрочем, многие эксперт отмечают, что если это и будет так, то только потому, что в феврале 29 дней.