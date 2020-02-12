Киев, , 16:04 — REGNUM В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук уточнил, что сумма в платежке возрастет «по разным причинам», в частности, из-за некоторого роста цены на газ — «ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла».

Зато, пообещал премьер, в феврале «платежка точно будет ниже», чем в декабре, опять-таки из-за стоимости газа.

«Сейчас мы видим, что цены на газ продолжают снижаться. Мы точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму», — сказал он.

В завершение Гончарук добавил, что в целом по итогам нынешней зимы рядовой украинец заплатит за услуги ЖКХ «значительно меньше», чем за соответствующий период прошлого года.

ИА REGNUM сообщало, что ранее эксперты массово заявляли о «тарифном скандале» на Украине — несмотря на многочисленные заявления власти, ни один тариф ни на одну услугу в стране не был снижен.

«Власть не сделала ничего, чтобы тарифы в нашей стране были снижены до экономически обоснованного уровня», — заявил экономист Александр Скубченко.