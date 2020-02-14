Сеул, , 12:27 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor Group вновь заняла лидирующую позицию в одном из рейтингов J.D. Power. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, модель Genesis заняла первое место в рейтинге надежности J.D.Power VDS-2020 среди автомобилей высокого класса, набрав 89 баллов и вытеснив японских Lexus на втрое место.

Среди премиальных брендов в первую тройку вошли Porsche (104 балла), Lincoln (119 баллов), BMW (123 балла)

Рейтинг J.D. Power Vehicle Dependability Study (VDS) — является самым авторитетным рейтингом надежности во всем мире. Он проходит в форме опроса клиентов на тему проблем, возникших при владении автомобилем на протяжении трёх лет.

Известно, что в этом году на голосование было выдвинуто 36 555 автомобилей 222 моделей.