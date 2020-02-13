Милан, Италия, , 14:39 — REGNUM Эпидемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения помешают возобновлению роста экономики Италии, заявил в четверг, 13 февраля, глава Счётной платы страны Анджело Бушема.

Совокупность «геополитических напряжений» и такого рода частных факторов, как коронавирус, вновь отложит ожидаемое восстановление темпов роста экономики страны, сказал Бушема.

По итогам 2019 года ВВП Италии вопреки прогнозу правительства не изменился, а объем промышленного производства и вовсе снизился на 1,3%.

В феврале 2020 года власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года. В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов.

Эксперты полагают, что введенные правительством меры приведут к снижению доходов туристической, агропромышленной и иных отраслей на десятки миллионов евро.