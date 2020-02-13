Москва, , 13:09 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал российского бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в многомиллиардной растрате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Обвинения против Минца выдвинуты по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году бизнес предпринимателя Бориса Минца в России начал проверять Следственный комитет. Поводом для начала проверок стало обращение главы банка «Открытие» по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд рублей в августе 2017 года.

Сам Минц считает, что против него и его бизнеса была развернута кампания, поводом для которой стала критика бизнесмена в адрес Банка России. В итоге Минц вместе со своей семьей сбежал в Великобританию, где и находится до сих пор.