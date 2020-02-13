Благовещенск, , 07:22 — REGNUM Космодром «Восточный» получит место в Конституции России как особая федеральная территория.

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Совет Федерации одобрил внесение изменений в Конституцию РФ. Как сообщило ТАСС, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала создание в стране особых федеральных территорий. Одной из таких станет космодром «Восточный».

"Понятно, это абсолютно федеральный проект, очень важный, это серьёзнейшая технологическая научная база. Это и жильё для тех, кто там будет работать, социальная инфраструктура, особый режим и так далее», — сказала Валентина Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конституцию РФ будет внесён, как особая федеральная территория, Байкал.