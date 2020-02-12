Пекин, , 22:01 — REGNUM Как прохождение пика эпидемии вирусной пневмонии в Китае воспринимается информация о возобновлении работы более половины зарубежных компаний и предприятий в Шанхае, сообщает 12 февраля Синьхуа со ссылкой на данные городской Ассоциации иностранных инвестиций.

Всего в Шанхае работают около 50 тысяч иностранных компаний. Большинство из них после вспышки эпидемии возобновили экономическую активность в ограниченном режиме, продлив новогодние каникулы до 10 февраля. В настоящее время к работе уже приступили около 54% таких компаний, еще около 30% функционируют частично. Не возобновили пока производство примерно 10%.

Сообщается также, что согласно проведённому исследованию, иностранные компании стали активнее применять телекоммуникационные средства, позволяющие работать в удаленном доступе, чтобы ограничить непосредственные физические контакты между работниками.