Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM С начала 2020 года в Ростове-на-Дону изъято более 50 кг санкционной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Запрещённые к ввозу сыр и колбасу обнаружили специалисты в ходе инспекции. На прилавках одного из магазинов были найдены сыры и колбасы из Германии и Нидерландов. Сыры из Италии, Великобритании, Дании и Польши, а также колбасные изделия с Украины продавали на одном из рынков. колбасные изделия из Украины.

При этом сертификата на данную продукцию у продавца не было. Товары изъяты.

ИА REGNUM напоминает, что запрет на поставки ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза был введен в России летом 2014 года в ответ на антироссийские санкции.