Вильнюс, , 14:48 — REGNUM Литовская торговая сеть Maxima, которая торговала мясом компании Biovela, заражённого сальмонеллой, уничтожила 160 тонн продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 февраля. Предприятие объявило, что понесло убытки на сумму в 0,5 млн евро.

Мясо утилизировало предприятие Horeca sprendimai.

По данным литовской государственной ветслужбы, торговая сеть продавала заражённое мясо 2−5 дней, хотя знало о результатах проб. В Литве около 250 магазинов Maxima.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговая сеть в Литве продавала заражённое мясо