Вильнюс, 12 февраля 2020, 14:48 — REGNUM Литовская торговая сеть Maxima, которая торговала мясом компании Biovela, заражённого сальмонеллой, уничтожила 160 тонн продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 февраля. Предприятие объявило, что понесло убытки на сумму в 0,5 млн евро.
Мясо утилизировало предприятие Horeca sprendimai.
По данным литовской государственной ветслужбы, торговая сеть продавала заражённое мясо 2−5 дней, хотя знало о результатах проб. В Литве около 250 магазинов Maxima.
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