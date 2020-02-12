Вильнюс, , 14:31 — REGNUM За 30 лет независимости из Литвы официально эмигрировало уже свыше одного миллиона жителей, а в эти дни началась эмиграция второго миллиона. Такие официальные данные приводит литовский департамент статистики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 февраля.

С 1990 года по 2020 год из Литвы эмигрировало 1 029 138 человек. В начале 2019 года в Литве проживало уже 2 млн 794 тыс. человек. При этом в 2019 году, впервые за 30 лет, в Литве зафиксирована положительная миграция. Иммигрировало больше, чем эмигрировало, однако это произошло главным образом благодаря наплыву гастарбайтеров с Украины в Литву.

За рубежом, согласно данных департамента миграции Литвы, проживает свыше 462 тыс. граждан Литвы. Остальные из эмигрировавших, вероятно, сменили гражданство, автоматически утратив литовское.