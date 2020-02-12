Москва, , 10:14 — REGNUM Наибольшая доля завезённых контрабандой сигарет из Белоруссии зафиксирована в январе в Смоленской и Челябинской областях. В несетевой рознице такие продажи составили 22%, сообщает IT-компания «Эвотор» по итогам анализа данных с 600 тыс. онлайн-касс по всей России.

Всего в январе нелегальные белорусские сигареты продавали в 70 российских регионах. Исследование учло продажи брендов NZ, Minsk, FEST и Credo, легальных поставок которых в Россию нет.

В Дагестане в несетевой рознице доля белорусской контрабанды составила 10%, в Вологодской области — 8%, в Ивановской — 7%, в Санкт-Петербурге — 6%, в Волгоградской области — 5%.

Популярность такой продукции объясняется ценой: пачка нелегально ввезённых сигарет стоит 55 рублей вместо 93 рублей.