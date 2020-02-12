Якутск, , 10:20 — REGNUM Продажа Сбербанка связана с ухудшением его финансового состояния — активы снизились на 78,8 млрд рублей, выразил мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«Вероятно, у многих экспертов вызвало недоумение такое «перекладывание» акций Сбербанка из одного кармана государства — Центробанка — в другой карман — Росимущества. Такое решение, на мой взгляд, связано в первую очередь с ухудшением финансового состояния Сбербанка. Только с декабря по январь 2020 года активы Сбербанка снизились на 78,8 млрд рублей», — считает Юрий Данилов.

По мнению эксперта, Сбербанк, являющийся крупнейшим банком России, через который идёт финансирование многих компаний и предприятий, а также бюджетных организаций страны, так и не научился работать в условиях низких процентных ставок, то есть меньшего маржинального дохода. При этом заявляемый руководством переход к современным клиринговым системам, цифровизации и искусственному интеллекту не привел к видимым изменениям. Более того, за счёт утечки данных клиентов банка хакерами списаны значительные суммы денег в 2019 году.

«Схема продажи акций Сбербанка, конечно, даёт много положительных моментов для финансовой системы страны, но вряд ли будет способствовать декларируемым целям: сдерживанию курса доллара — а оно нужно: курс доллара до сих пор держится на уровне и даже ниже, чем четыре года назад, — и удержанию инфляции на уровне 4%, что в нынешних условиях коронавирусной паники вряд ли возможно. Может быть, господину Грефу стоит вернуться из своей диджитальной эры в нынешнюю?» — отметил кандидат экономических наук Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ и Банк России 11 февраля 2020 года запустили процесс продажи Росимуществу контрольного пакета акций Сбербанка.