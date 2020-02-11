В Госдуме настаивают на анализе последствий «приватизации» «Сбербанка»
Выход Центробанка из капитала Сбербанка может послужить на пользу обеим сторонам, но последствия такой инициативы для рынка следует тщательно проанализировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).
«Я думаю, что эту инициативу надо очень глубоко анализировать, потому что помимо понятной политики, которую реализует Центробанк, — это всё-таки орган, который не должен присутствовать в уставных капиталах, в том числе и с госучастием», — заявил Гутенев.
ЦБ принадлежит 50% плюс одна голосующая акция уставного капитала Сбербанка. Доля в 45% — у юрлиц-нерезидентов и 1,81% — у юрлиц-резидентов. Еще 3,15% — под контролем частных инвесторов.
Продажу акций Сбербанка правительству РФ назвали рыночным фундаментализмом
Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предвидит риск того, что деньги, потраченные правительством РФ на покупку акций Сбербанка, в бюджет РФ или не вернутся вовсе, или вернутся лишь частично.
Продажа акций Сбербанка «вызывает настороженность»
Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, который направили в правительство, вызывает настороженность. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
«Издевательство!» — Делягин раскритиковал планы выкупа акций Сбербанка у ЦБ
«Это ожидаемая новость. Всё, как говорил Ленин: формально всё правильно, а по сути — издевательство», —сказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что правительство собирается выкупить акции Сбербанка у Центрального банка России.
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.