Выход Центробанка из капитала Сбербанка может послужить на пользу обеим сторонам, но последствия такой инициативы для рынка следует тщательно проанализировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Я думаю, что эту инициативу надо очень глубоко анализировать, потому что помимо понятной политики, которую реализует Центробанк, — это всё-таки орган, который не должен присутствовать в уставных капиталах, в том числе и с госучастием», — заявил Гутенев.