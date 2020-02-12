Рига, , 00:48 — REGNUM Выступая на заседание Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре руководитель исследовательской группы компании Fontes Анта Праневича рассказала о резком падение уровня оплаты труда для работников после 42, пишет портал tvnet.lv.

В исследование Fontes было изучена ситуация с оплатой 82 105 человек, что составляет 10% работоспособного населения Латвии. Выяснилось, что уровень оплаты сотрудников резко падает после 42 лет. 50 летние работники компаний получают столько же сколько 27 летние, а 60-летние столько сколько 25 летние. Эта ситуация характерна для всех стран Восточной Европы. В Западной напротив ценится опыт и навыки сотрудников с большим рабочим стажем.

Сотрудники в возрасте от 38 до 57, названные в исследование поколением X, составляют сегодня 42% рынка труда Латвии. Люди от 23 до 37 — 41% рынка, именованы поколением Y. Поколение Y в 2 раза чаще меняет работы, чем поколение Х. Праневича отметила, что сегодня с рынка уходят практические профессии — электрики, механики, сантехники и в среднесрочной перспективе это будут очень оплачиваемые рабочие места. В Fontes считают, что для финансирования образования нужно поднять ставку подоходного налога для предприятий до 25%.