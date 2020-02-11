Москва, , 16:31 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе 2020 года оставил $7,3 млрд, сократившись на 21,5% по сравнению с январём прошлого года. Такие данные приводит 11 февраля пресс-служба Банка России.

По предварительной оценке регулятора, профицит счёта текущих операций платежного баланса России в январе уменьшился на $0,8 млрд и составил $9,5 млрд.

При этом отмечается, что положительное сальдо торгового баланса «практически не изменилось при увеличении совокупного дефицита прочих компонентов счета текущих операций».

«Сальдо финансовых операций частного сектора, согласно оценке Банка России, составило $7,3 млрд ($9,3 млрд в январе 2019 года)», — говорится в сообщении.

По оценке ЦБ, такой результат сложился практически полностью за счёт увеличения внешних активов и снижения иностранных обязательств банков «при незначительных по величине сбалансированных финансовых потоках прочих секторов».

Напомним, в 2019 году чистый вывоз капитала из России частным сектором составил $26,7 млрд, сократившись почти в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом

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