Москва, , 14:03 — REGNUM Москва и Минск ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, заявил 11 февраля заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

«Идут консультации по этому вопросу. Вопрос сложный. Он связан с решением нескольких взаимосвязанных вопросов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, вопросы продления периода использования средств кредита и пересмотра периода возврата средств займа — это самостоятельные темы.

Также он добавил, что Минск настаивает на пересмотре ставки, поскольку она была сделана еще в 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС — современная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт.

Электростанция строится по российскому проекту и с российским оборудованием. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

90% средств на строительство предоставлены в виде кредита российской стороной. Срок погашения кредита назначен на 2035 год.