Рига, , 05:50 — REGNUM Депутат Европейского парламента Роберт Зиле сказал, что если до мая страны Прибалтики не договорятся о системе управления Rail Baltica о финансирование проекта со стороны ЕС можно будет забыть, пишет портал LSM.

Rail Baltic — проект скоростной железной дороги, связывающей Латвию, Литву и Эстонию со странами Западной и Восточной Европы, стоимостью в 5,8 млрд евро является одним из 6 приоритетов транспортной политики Еврокомиссии. Если до мая не будет принято единое решение, что RB Rail, который находится в Риге, является совместным предприятием управляющим всем проектом, а другие институции интегрированы в общий бюджет, то рассчитывать на финансирование в рамках долговременного бюджета ЕС на 2014 — 2020 годы не приходится. Под вопросом станет и финансирование проекта в рамках следующего бюджета ЕС на 2021 — 2027 гг. Латвия, Литва и Эстония не получат раздельного финансирования в рамках общего проекта.