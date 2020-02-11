Пекин, , 01:07 — REGNUM Дополнительные 10 тыс. тонн замороженной свинины были вброшены на рынок к Китая властями Поднебесной с целью нормализации поставок и сдерживания роста цен на мясо, сообщает агентство Синьхуа.

Как отметили в Национальной комиссии развития и реформы (NDRC), новый «вброс» стал первым после Нового года по лунному календарю. Всего же середины декабря 2019 года на рынок было поставлено из госрезервов Китая порядка 150 тыс. тонн свинины.

Отметим, что факторами роста цен и дефицита свинины в Китае стали африканская чума свиней и новый коронавирус. Две инфекции успели нанести существенный вред сельскому хозяйству страны. Цены на свинину взлетели в разы.