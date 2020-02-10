Рига, , 17:34 — REGNUM Потеря российских инвесторов «болезненна» для экономики Латвии. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, заявил директор латвийского агентства по инвестициям развитию (LIAA) Каспар Рожкалнс.

«Угроза включения Латвии в серый список Moneyval и меры предпринимаемые банками уже оказали негативное влияние на привлечение инвестиций из стран за пределами Европейского союза», — сказал Рожкалнс.

По его словам, Латвия находится на последнем месте из государств Прибалтики по привлечению иностранных инвестиций. Здесь существуют известные ограничения, например, по рабочей силе.

Рожкалнс отметил, что LIAA работает с инвесторами, чей вклад в экономику превышает 200 млн евро. По его словам, в 2018 г. объём накопленных инвестиций в экономику Латвии составлял 1,7 млрд евро, а в 2019 г. снизился до 1,6 млрд евро.

Директор LIAA признал, что инвесторам из России, даже не связанными с какими-либо санкциями, сегодня практически невозможно открыть счёт в латвийском банке. В этой ситуации трудно говорить о привлечение инвестиций.