Вильнюс, , 16:40 — REGNUM По данным департамента статистики Литвы, в январе 2020 года в стране продолжали наблюдать положительную миграцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 февраля. Прибыло 4050 человек, а эмигрировало 3422.

При этом 45,8% из иммигрировавших — жители третьих стран. Ведомство не уточняет, откуда прибыли такие жители, однако по итогам 2019 года было объявлено, что большинство иммигрантов из третьих стран — это гастарбайтеры с Украины.

В 2019 году в Литву иммигрировало порядка 40 тыс. человек, а эмигрировало — около 30 тыс. Эмигрировали в основном граждане Литвы, и среди иммигрантов баланс составляет половину на половину, где первая половина — вернувшиеся граждане Литвы, а вторая — мигранты из третьих стран, в основном с Украины.