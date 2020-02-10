Москва, , 16:34 — REGNUM Экспорт хвойных пиломатериалов из России в Китай увеличился на 7% по сравнению с 2018 годом. Как сообщает шведское аналитическое агентство Woodstat, в 2019 году объём поставок составил 16,076 млн кубометров.

Таким образом, Россия осталась крупнейшим поставщиком этой продукции на китайском рынке.

Страны ЕС В 2019 году экспортировали в Китай 4,541 млн кубометров древесины хвойных пород, что на 60% больше, чем в 2018 году. Благодаря этому Европа стала вторым по величине источником импорта хвойных пиломатериалов в Китае.

Всего КНР закупила за рубежом в 2019 году 27,052 млн кубометров древесины, увеличив импорт на 11% по сравнению с 2018 годом.