Ташкент, , 15:41 — REGNUM Министерством энергетики совместно с «ACWA POWER» (Саудовская Аравия) реализуется проект по строительству двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 1250 МВт в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщает Минэнерго республики.

«Министерством энергетики совместно с «ACWA POWER» реализуется проект по строительству ДВУХ парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 1250 МВт в Сырдарьинской области. Проект реализуется в соответствии с поручением президента Узбекистана о строительстве рядом с существующей Сырдарьинской ТЭС двух теплоэлектростанции, каждая с двумя парогазовыми установками (итого 4 ПГУ, каждая с мощность 650−700 МВт.)», говорится в сообщении.

В рамках проекта компания «AСWA Power» обеспечит проектирование, поставку и строительство двух ПГУ за счет прямых иностранных инвестиций на сумму один миллиард долларов.

«При этом инвестором используются последние модели парогазовых установок с КПД более 60%, с выработкой порядка миллиарда кВт. ч в год», сообщает ведомство.

Для размещения парогазовых установок Министерством энергетики совместно с хокимиятом Сырдарьинской области и Международной финансовой корпорацией определены площадки в Боёвутском районе и городе Ширин Сырдарьинской области.

Наряду с этим, отмечается в сообщении, проводятся мероприятия по подписанию с компанией «ACWA Power» соглашения по строительству ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области на условиях ГЧП, срок ввода в эксплуатацию которой намечен на 2022 год.

«По данному проекту начата работа по определению потенциальных площадок для строительства и другие необходимые мероприятия», подчеркивается в сообщении.