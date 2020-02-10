Москва, , 15:39 — REGNUM Признаки «экономического мародерства» носит многократное завышение цен на медицинские маски в 68 регионах России, сообщили 10 февраля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В ведомстве отметили, что антимонопольная служба проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок. В ФАС опровергли сообщение СМИ об отрицании антимонопольной службой картельного сговора.

Напомним, 7 февраля в ФАС сообщили, что выявлено многократное завышение цен на медицинские маски в 2020 году. Стоимость масок в Ивановской области выросла на 485%, в Тамбовской — на 431%, в Ингушетии — 400%.

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