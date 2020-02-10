Москва, , 15:29 — REGNUM Основатель инвестиционного фонда «Baring Vostok» Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве и растрате, готов внести залог в размере 25 миллионов рублей за своё освобождение из-под стражи. Об этом он заявил в зале Мосгорсуда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не собираюсь никуда убегать. Бегство — это признание своей вины. А мне важно доказать свою невиновность. Я готов предоставить в залог 25 миллионов рублей или любую другую сумму, которую назначит суд», — заявил Калви.

Подсудимый был задержан 13 февраля 2019 года.

По версии следствия, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok контролировал сделку по покупке банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро». Следственные органы считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.