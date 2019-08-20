Ульяновск, , 12:57 — REGNUM

В Ульяновске начнут строить левобережную развязку на Президентском мосту. На начало масштабного строительства из федерального бюджета регион получит 500 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Президентский мост в Ульяновске Ulgov.ru

Сегодня, 20 августа глава региона Сергей Морозов посетил площадку второго пускового комплекса мостового перехода «Президентский», где обсудил с руководителями отраслевых ведомств этапы строительства. По словам губернатора, стоимость проекта оценивается в 3,8 млрд рублей, строительные работы будут начаты в 2019 году и завершатся в 2022 году. Развязка нужна для прямого выезда к мостовому переходу. Также она разгрузит транспортные потоки и значительно сократит время в пути.

Губернатор Сергей Морозов осмотрел площадку второго пускового комплекса мостового перехода «Президентский» Ulgov.ru

«Дорога также позволит разгрузить Димитровградское шоссе, где интенсивность движения достигает 30 тысяч автомобилей в сутки», — отметил Сергей Морозов.

Протяжённость дороги составит 3,3 км. Проект включает четырёхполосную магистральную улицу, кольцевую развязку на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской, четыре путепровода.

Проект строительства развязки Ulgov.ru

Директор областного Департамента автомобильных дорог Сергей Холтобин доложил губернатору, что в 2019 году будет разработана рабочая документация, будет определён подрядчик. Заключение госэкспертизы планируется получить в начале сентября. В 2020 будут начаты подготовительные работы, переустройство коммуникаций и строительство путепроводов. Следующий двухлетний этап уйдёт на устройство дороги, кольцевой развязки, велодорожки, установку светодиодного освещения.

Распределение финансирования Ulgov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на Днях Ульяновской области в Совете Федерации в числе транспортных проектов особое внимание было уделено строительству левобережной развязки Президентского моста. Напомним, первый этап был завершён в 2012 году со строительством правобережной развязки.

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