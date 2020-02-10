Ташкент, , 11:05 — REGNUM Модернизацию Кокандского фосфатного завода обсудили представители «Узкимёсаноат» («Узхимпром») и делегация Сингапура во главе с министром торговли и промышленности Кун Ко По, сообщает 10 февраля издание UzDaily.

Инвестиционный проект оценивается в $67 млн. Производство суперфосфата планируется увеличить на первом этапе до 350 тыс. тонн, после чего будет создана концепция производства новых видов удобрений.

Делегация Сингапура также выразила заинтересованность в строительстве солнечных электростанций в Узбекистане. Стороны договорились продолжить сотрудничество в реализации совместных проектов в различных отраслях.

Напомним, в июле 2019 года сингапурская компания Indorama Corporation приобрела 96% акций Кокандского фосфатного завода. Компания также инвестирует средства в хлопковый кластер Узбекистана.