Благовещенск, , 10:38 — REGNUM В воскресенье, 9 февраля, из Китая через пограничный пункт пропуска проехали в Приамурье две машины овощей и фруктов и 11 машин с материалами для строительства газоперерабатывающего завода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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В Китай из России проследовали 33 машины: 30 машин с грузом сои, 3 машины с пиломатериалами.

Как установлено новыми правилами, перевозка скоропортящейся плодово-овощной продукции осуществляется только российскими транспортными средствами и российскими водителями с загрузкой в пределах пункта пропуска Хэйхэ и убытием в этот же день.

В день пропускается не более 20 большегрузов: такой режим введён из-за коронавируса и ориентировочно продлится до 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай ввёл ограничения, касающиеся перемещения грузов через границу: теперь в машинах не должно быть экспедиторов, а в самой машине может находиться груз только одного наименования.