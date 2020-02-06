Владивосток, , 08:45 — REGNUM Правительство КНР ввело новые ограничения в отношении процедуры доставки продуктов питанию в России: теперь одна фура может возить только продукт одного наименования.

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Из-за ограничений, считают участники рынка с российской стороны, некоторые позиции могут резко подорожать, так как возить их крупными партия не выгодно. Речь идет о цветной капусте, брокколи, сельдерее, грибах, пишет ИА PrimaMedia.

«Китай будет предоставлять документы по новому образцу — отдельно к каждой машине с одним наименованием продукции. То есть одна машина — одна позиция — пусть разных сортов, но только огурцы или только картофель», — сообщил предприниматель Сергей Юрченко.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия питания Хабаровска оказались вовлечены в гонку цен на продукты после того, как закрылась граница с Китаем.